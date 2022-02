Ngày 14-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Dương Kiến Trúc (31 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Chưa kịp bán súng, Trúc bị các trinh sát bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo công an, ngày 5-2 (mùng 5 Tết), các trinh sát hình sự phát hiện Trúc đang di chuyển từ TP HCM đến TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để bán súng quân dụng (K54).

Khi Trúc điều khiển xe máy đi đến khu vực trạm thu phí cầu Phú Cường (TP Thủ Dầu Một) thì bị trinh sát hình sự phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một, phòng An ninh điều tra (Công an Bình Dương) tiến hành kiểm tra hành chính.

Trúc nhanh chóng bị các trinh sát khống chế, thu giữ khẩu súng quân dụng (K54); một băng đạn cùng 10 viên đạn.

Trúc khai nhận đã mua khẩu súng trên từ Campuchia với giá 6 triệu đồng và đang trên đường vào địa bàn Bình Dương để bán cho một người với giá 22 triệu đồng.