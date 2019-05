Mang tuýp sắt, súng điện đi bắt trộm chó

Sáng 4-5, Công an xã Tào Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, đã lập biên bản, bàn giao Nguyễn Văn Tiếp (39 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) cho Công an huyện Anh Sơn để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Anh Tiếp bị bắt giữ tại công an xã.

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tào Sơn thường xuyên xảy ra nhiều vụ trộm cắp chó của người dân. Do vậy, Công an xã Tào Sơn đã cử lực lượng mai phục để bắt trộm.

Mờ sáng 4-5, công an xã phát hiện ba người đi hai xe máy mang theo dụng cụ câu trộm chó là súng điện.

Khi bị công an xã cùng người dân vây bắt thì nhóm này chống trả để bỏ chạy. Hai người lợi dụng đêm tối trốn thoát, còn anh Tiếp chạy được 2km thì bị bắt giữ cùng tang vật là chiếc tuýp sắt, vòng dây cáp dùng siết cổ chó và chiếc lồng sắt đựng 5 con chó vừa câu trộm được.



Công an thu giữ 5 con chó bị cột miệng bỏ vào lồng sắt.

Lúc này, nhiều người dân bức xúc đòi đánh, "xử" kẻ trộm chó, tuy nhiên công an xã đã khuyên can, giải thích để họ bình tĩnh.



Anh Tiếp cùng tang vật được đưa đến trụ sở công an xã lập biên bản để bàn giao cho công an huyện Anh Sơn.