Mạo danh cán bộ Ban Tuyên giáo gọi điện thoại lừa tiền

Ngày 4-8, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh này mới có công văn gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thông báo về việc xuất hiện một số đối tượng mạo danh là cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm lừa đảo để trục lợi cá nhân.

Theo đó, những ngày qua, một số đối tượng là nữ, mạo danh xưng là cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gọi bằng các số điện thoại di động khác nhau (0932.489.192, 0962.217.035) đến các cơ quan, đơn vị.

Những đối tượng này thông báo ngày 19-8 tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị về công tác xây dựng Đảng. Mỗi Đảng bộ cử ba người (trong thường trực cấp ủy) đến dự, mỗi người sẽ nhận được tiền chế độ là 1,6 triệu đồng và một bữa ăn trưa tại nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo yêu cầu, mỗi người khi tham gia hội nghị phải nộp 1,2 triệu đồng tiền tài liệu phục vụ hội nghị, số tài liệu mua sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi qua đường bưu điện và nhân viên bưu điện sẽ trực tiếp thu tiền tài liệu.

Ngay khi nhận được thông tin trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định hành vi trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng uy tín của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan này không có chủ trương, kế hoạch và không tổ chức bất kỳ hội nghị nào tại Trường Chính trị tỉnh hay hội trường các ban xây dựng Đảng về công tác xây dựng Đảng trong tháng 8-2019.

Ban Tuyên giáo cũng không cử cán bộ liên hệ, giới thiệu, làm trung gian hoặc bất cứ hình thức nào để thông báo về hội nghị, về mua tài liệu phục vụ hội nghị…

Do đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị khi nhận được các cuộc gọi liên hệ về việc tổ chức hội nghị về công tác xây dựng Đảng hay bất cứ hội nghị nào do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức và đề nghị đặt mua tài liệu, thu tiền qua đường bưu điện do các đối tượng giả danh gọi đến cần tỉnh táo, thông tin ngay cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời.