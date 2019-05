Mâu thuẫn, 2 thanh niên bắn súng vào nhà người khác

Ngày 21-5, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra làm rõ để xử lý Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn An (17 tuổi, cùng thị xã Bình Minh) vì có hành vi dùng súng tự chế bắn vào nhà người khác.

Thông tin ban đầu từ công an cho thấy do có mâu thuẫn cá nhân nên sáng 20-5, Nam và An đã dùng súng tự chế bắn vào nhà bà Lê Thị Lan Chi (ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) làm cửa chính bị thủng, kính xe máy đậu bên trong nhà cũng bị vỡ.



Hai thanh niên tại cơ quan điều tra.

Hai đối tượng khai mục đích bắn súng là để cảnh cáo gia đình bà Chi. Tiến hành khám xét tại nơi ở của Nam, lực lượng chức năng thu giữ một cây súng tự chế, 32 viên đạn, 187 vỏ đạn, 6 đầu đạn.