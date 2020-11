Mâu thuẫn, bị bạn nhậu rút dao đâm chết ở Củ Chi

Ngày 3-11, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhóm người ngồi ăn uống ở trên địa bàn ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi.



Do bị vết đâm gây thương tích nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. Ảnh HT

Trong lúc ăn uống, giữa ông CK. (33 tuổi, quê An Giang) cùng bạn nhậu nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Trong lúc lộn xộn, ông K. bị đối thủ rút dao đâm trúng bụng gục xuống. Một số người dân hô hoán, kêu cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu ngưng người này đã tử vong. Riêng nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an xã Trung An nhận được thông tin đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện Củ Chi và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác minh truy tìm nghi phạm gây án.