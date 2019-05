Mâu thuẫn tình cảm, ra tay sát hại một phụ nữ rồi bỏ trốn

Ngày 7-5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Đèo (53 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "giết người".



Nghi phạm Phạm Văn Đèo

Theo điều tra ban đầu, vào sáng ngày 4-5, gia đình phát hiện bà Phan Thanh Thúy (41 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) nằm chết trong nhà riêng, trên người có nhiều vết thương nghi do bị đâm nên đã trình báo công an.



Nhận tin báo, công an huyện Chợ Gạo, công an tỉnh Tiền Giang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Qua kiểm tra ban đầu, tài sản trong nhà không bị mất. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 5 vết thương, trong đó có 1 vết thương vùng cổ. Nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp do vết thương xuyên thấu ngực thủng tim, thủng phổi dẫn đến chết.

Gia đình nạn nhân cho biết trước đó giữa bà Thúy với Đèo có xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Rạng sáng 4-5, Đèo đi đến nhà của bà Thúy ở xã Bình Ninh (huyện Chợ Gạo). Đến sáng cùng ngày, gia đình bà Thúy phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan công an.

Riêng Đèo sau khi gây án đã bỏ trốn. Đến chiều 6-5, Đèo đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc