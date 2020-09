Mâu thuẫn từ ‘nhìn đểu’, 3 người thương vong

Ngày 18-9, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) chuyển hồ sơ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an quận Bình Tân lấy lời khai, lập hồ sơ ban đầu với La Trung Tín (20 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Minh Quân (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Văn Tài (24 tuổi, quê Long An) cùng Phạm Thị Mỹ Hảo (20 tuổi, quê An Giang), là người liên quan đến vụ hỗn chiến khiến một người chết và hai người khác bị thương.



Tín (thứ hai từ trái qua) cùng những người liên quan. Ảnh: HT

Nạn nhân là anh Trần Văn Cảnh (31 tuổi, quê Kiên Giang).

Vụ việc xảy ra chiều tối hai hôm trước. Nhóm ông Cảnh cùng Hồ Văn Trúc Anh (31 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Lê Văn Hưng (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và hai người khác đến quán Ốc Dũng trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) ăn uống.

Lúc này nhóm Tín, Quân, Tài và Hảo cũng nhậu ở bàn kế bên. Trong lúc ăn uống, nhóm Tín cho rằng bị nhóm Cảnh nhìn đểu nên cự cãi.

Trong lúc xô xát, Tín dùng dao đâm trúng Cảnh, Hưng và Trúc Anh. Do vết thương nặng, Cảnh tử vong, hai người khác bị thương được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, nhóm Tín rời khỏi hiện trường. Công an quận Bình Tân sau đó có mặt điều tra, truy xét.

Đến trưa 17-9, Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân bắt Tín cùng đồng phạm khi đang lẩn trốn ở Long An.