Mẹ nữ sinh giao gà đã đánh lạc hướng cơ quan điều tra!

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

“Hiện cơ quan CSĐT có căn cứ để kết luận vợ chồng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh D. bị sát hại”. Bên hành lang Quốc hội ngày 27-5, Thiếu tướng Sùng A Hồng (ảnh), Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, thông tin với báo chí như trên trong vụ bắt bà Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh CMD bị nhóm Vì Văn Toán bắt cóc, làm nhục rồi sát hại trong lúc đi giao gà hồi đầu năm. Bà Hiền bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Theo ông Sùng A Hồng, đường dây ma túy này đã hoạt động từ lâu. Về việc có hay không mâu thuẫn trong buôn bán ma túy của bà Hiền với nhóm Vì Văn Toán và cụ thể ra sao, ông Hồng cho hay công an đang làm rõ, khi đủ chứng cứ sẽ khởi tố bổ sung hoặc mở rộng vụ án.

Nói về bà Hiền, vị giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết thời điểm nữ sinh D. gặp nạn, bà Hiền đã không trung thực báo cáo công an để kịp cứu hoặc tìm D. nhanh hơn. “Khi bà Hiền đến trình báo cơ quan công an cũng không trung thực. Khi lấy lời khai, cho bà này viết tường trình, thậm chí công an đã gặp tất cả thân nhân gia đình... nhưng bà này khai báo không trung thực. Điều này dẫn đến cơ quan điều tra bị đối tượng đánh lạc hướng” - tướng Hồng cho hay.



Trần Thị Hiền lúc bị bắt. Ảnh: PB

Cũng theo giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, việc điều tra gặp nhiều khó khăn, những cán bộ công an đêm hôm phải lặn lội xuống sông Nậm Rốn không biết bao lần vì những nghi phạm khai vứt tang vật xuống sông. Sau đó qua những tài liệu, chứng cứ tại hiện trường, trên tử thi, cơ quan điều tra kết luận đó là những lời khai không trung thực.

“Đến thời điểm này, có thể nói vụ án liên quan đến việc giết nữ sinh CMD cơ bản được sáng tỏ. Tuy nhiên, vụ án liên quan đến ma túy là vụ án mới, là đầu mối mới nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục phải làm rõ” - ông Hồng nói tiếp.

“Tôi đã làm rất nhiều vụ án, cả ngàn vụ nhưng vụ án giết người, cướp, hiếp xảy ra ở Điện Biên lần này là vụ án đầu tiên mang tính chất nghiêm trọng, dã man, phức tạp, có thủ đoạn che giấu tinh vi như thế. Các đối tượng phạm tội đều có tiền án, tiền sự. Việc thực hiện hành vi phạm tội được chuẩn bị hết sức chu đáo, có bàn bạc, thống nhất. Sau khi gây án xong lại tiếp tục thảo luận, bàn bạc cách che giấu hành vi phạm tội của mình” - tướng Sùng A Hồng chia sẻ.