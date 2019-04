Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên nói gì về việc nợ nần?

9 bị can bị bắt giam Ngày 10-2, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo) lần lượt về các hành vi giết người, cướp tài sản, hiếp dâm. Bước đầu, Hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản. Ngày 12-2, công an khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Công (44 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ chất ma túy và giữ người trái pháp luật. Ngày 15-2, công an khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về hành vi giết người, hiếp dâm. Ngày 16-2, công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Lường Văn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Lường Văn Lả (26 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về hành vi giết người. Ngày 21-3, Công an tỉnh này khởi tố, bắt giam thêm ba bị can, gồm: Phạm Văn Dũng (47 tuổi) và Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) về tội hiếp dâm; Bùi Kim Thu (44 tuổi, vợ của Bùi Văn Công) về tội không tố giác tội phạm. Ngày 6-4, Vì Văn Toán (38 tuổi, trú tại huyện Điện Biên) bị bắt về tội giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.