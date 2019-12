Một công nhân chết thảm trên trụ điện cao thế

Ngày 26-12, các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ phóng điện cao thế gây chết người xảy ra tại xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên). Nạn nhân được xác định là ông Đỗ Quang Thiệu (37 tuổi, ngụ xã Hoà Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên), làm thuê cho Công ty CP Xây lắp điện - cơ khí An Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).



Trụ điện xảy ra phóng điện làm công nhân tử vong.

Thông tin ban đầu, lúc 7 giờ 15 cùng ngày, ông Đỗ Quang Thiệu vừa leo lên trụ điện cao thế tại xã An Mỹ để sửa chữa đường dây điện thì bị điện giật khiến ông Thiệu chết tại chỗ. Thi thể nạn nhân dính trên đường dây điện.



Theo ông Huỳnh Quốc Long, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên, kế hoạch đã đăng ký trước thì ngày 26-12, Công ty CP Xây lắp điện - cơ khí An Ngãi tiến hành thi công cải tạo đường dây 22 KV khu vực huyện Tuy An. Trong khi chưa được đơn vị vận hành lưới điện cô lập các thiết bị, cô lập phân đoạn và bàn giao lưới điện, ông Đỗ Quang Thiệu leo lên trụ điện và bị phóng điện.

“Theo quy định, đơn vị thi công phải chờ đơn vị vận hành tiến hành cô lập các thiết bị, cô lập phân đoạn, sau đó bàn giao bằng văn bản xác nhận đã cô lập an toàn thì mới được tiến hành thi công” - ông Long nói.



Công nhân chờ cắt điện để đưa thi thể nạn nhân xuống.

Một nguồn tin khác cho hay thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đường dây điện 22 KV đoạn qua xã An Mỹ chưa được cắt điện để phục vụ sửa chữa. Sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị vận hành đã cắt điện để đưa thi thể nạn nhân xuống.