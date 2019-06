Một công ty dược ở quận 10 bị trộm cạy tủ lấy 1,3 tỉ đồng

Ngày 4-6, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 vừa bàn giao hồ sơ vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn xảy ra tại Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú đường Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10) lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.



Trước đó, sáng 1-6, một nhân viên đến công ty Phong Phú để làm việc thì hốt hoảng phát hiện khu vực gác lửng nơi có tủ đựng tiền có dấu hiệu đột nhập. Trộm đã phá khóa, số tiền khoảng 1,3 tỉ đồng ở bên trong đã biến mất.

Công an quận 10 phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.