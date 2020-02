Một đội phó hình sự ở Thanh Hóa bị chém khi ngăn vụ hỗn chiến

Trong lúc ngăn chặn 2 nhóm côn đồ đánh nhau trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thọ Xuân Nguyễn Đăng Nam đã bị các đối tượng tấn công bị thương ở vùng đầu và tay phải. Sáng 14-2, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, như trên.



Phó Đội hình sự Nguyễn Đăng Nam (phải) đang điều trị sau khi ngăn vụ hỗn chiến.

Theo Công an huyện Thọ Xuân, khoảng 16 giờ 30 chiều 8-2, Công an nhận được tin báo về việc có 2 nhóm đối tượng đem theo hung khí đang chuẩn bị đánh nhau tại khu vực ngã tư khu 2, thị trấn Thọ Xuân. Tổ công tác gồm 4 người do ông Nguyễn Đăng Nam làm tổ trưởng phối hợp với Công an thị trấn đến ngăn chặn, xử lý.

Tới nơi, ông Nam rút thẻ ngành và hô lớn "Công an đây, đề nghị dừng ngay lại", đồng thời lao vào để ngăn chặn 2 nhóm này. Trong quá trình ngăn chặn, ông Nam đã bị tấn công bằng dao dẫn đến thương tích ở vùng đầu và vùng tay.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đang khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công công, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ của 2 nhóm trên.