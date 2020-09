Một khu phố ở Thủ Đức bị trộm ‘viếng’ nhiều lần

Công an tăng cường tuần tra Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức xác nhận trên địa bàn có những vụ việc mà báo phản ánh. Tuy nhiên, công an không nhận được trình báo của người dân. Riêng vụ việc kẻ gian đột nhập từ lầu hai lấy hai xe máy tại đường số 3, công an phường đã báo cáo vụ việc đến Đội điều tra tổng hợp công an quận thụ lý, truy xét. Cũng theo Công an phường Trường Thọ, nguyên nhân xảy ra vụ việc chủ yếu do chủ nhà mất cảnh giác, đi ngủ và ra ngoài không khóa cửa, một số nhà có thông gió cửa sắt mỏng. Hiện công an phường đã xây dựng kế hoạch tuần tra khép kín trên địa bàn 24/24 giờ, tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác.