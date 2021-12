Chiều 28-12, đại diện Công an tỉnh Bình Dương xác nhận vừa xảy ra vụ cướp một chi nhánh ngân hàng lớn tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Theo lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương, hiện các đội nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương và lực lượng công an địa phương đang nhanh chóng truy xét điều tra vụ việc.



Khu vục ngân hàng bị cướp. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo nguồn tin của PLO, nơi bị cướp là chi nhánh một ngân hàng lớn nằm ở Trung tâm huyện Bàu Bàng.

Vụ cướp xảy ra vào trưa 28-12, số tiền bị cướp bước đầu được xác định khoảng vài trăm triệu đồng.

Bước đầu mới xác định được một người gây án.



Công an và các lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, điều tra vụ cướp. Ảnh: LÊ ÁNH

Phía lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cho hay, khi có thông tin chính thức sẽ thông tin cho báo chí.



PLO sẽ cập nhập về vụ cướp này.