Một nghi phạm trộm chó bị dân đánh chết, đốt xe máy

Chiều 27-2, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ một nghi can trộm chó bị đánh tử vong.



Đoạn đường xảy ra vụ việc. Ảnh: L.Y.

Rạng sáng cùng ngày, người dân xã Mã Thành (huyện Yên Thành) hô hoán "trộm chó" rồi kéo ra đường truy đuổi, bắt giữ hai người và đánh họ nguy kịch, đốt xe máy.

“Khi ấy là hơn 3 giờ, cán bộ xã và Công an xã Mã Thành nhận được tin báo liền có mặt tại hiện trường. Lúc này chiếc xe máy đã bị đốt cháy, hai người bị dân đánh, công an xã đưa đi bệnh viện huyện cấp cứu nhưng sau đó một người đã tử vong” - một cán bộ xã Mã Thành cho biết.

Được biết người bị tử vong quê ở xã Xuân Thành (huyện Yên Thành).

Theo ông Bùi Trọng Long, Bí Thư Đảng ủy xã Mã Thành, thời gian gần đây nhiều người dân ở xã Mã Thành có phản ánh bị mất nhiều con chó, mèo.

"Lúc tôi còn làm chủ tịch UBND xã Mã Thành có xảy ra vụ người dân bắt rồi đánh người trộm chó. Tôi đã ra kịp thời ôm lấy người trộm chó rồi nằm che phía trên, hô lớn "tôi là chủ tịch xã đây, người dân bình tĩnh, không được tự đánh đập"... người dân mới ngừng tay” - ông kể.