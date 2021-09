Đến chiều 21-9, Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang lập hồ sơ xử lý vụ việc một phóng viên sử dụng giấy đi đường scan để lưu thông qua chốt kiểm soát dịch bệnh.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một người đàn ông điều khiển ô tô lưu thông trên QL 1K theo hướng từ Đồng Nai vô TP.HCM. Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 ngay cửa ngõ vào TP.HCM thì lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ.



Chốt kiểm soát dịch COVID-19 QL 1k tại cửa ngõ TP.HCM. Ảnh: TS

Lúc này người trong xe xuất trình giấy đi đường theo mẫu của Phòng PC08 với chữ ký Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08 Công an TP.HCM.

Đồng thời người này cũng xuất trình CMND mang tên PQK cùng một tấm thẻ thể hiện đang công tác tại một cơ quan báo chí, văn phòng đại diện phía nam; có thời hạn đến 31-12-2021.

Thẻ mang tên: PQK; Bút danh: PK; Chức vụ: Phóng viên.

Làm việc với công an, K. cho biết mẫu giấy đi đường là scan lại từ mẫu giấy đi đường thật do Phòng PC08 Công an TP.HCM cấp cho phóng viên cơ quan báo chí tác nghiệp. Tuy nhiên do toà soạn chỉ được cấp ba tờ nên K. đã scan lại rồi điền thông tin cá nhân vào với mục đích sử dụng lưu thông qua các chốt kiểm soát COVID-19 và đi đường để tác nghiệp báo chí.

Qua xác minh của Công an phường Linh Xuân, K. vẫn đang công tác tại cơ quan báo chí trên.

Hiện Công an phường Linh Xuân đang lập hồ sơ chuyển lên Công an TP Thủ Đức để xử lý theo thẩm quyền.