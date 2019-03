Một thanh niên mang hai con hổ đi bán

Ngày 25-3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án 818Đ, bắt Lô Văn Tuấn (29 tuổi, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An) thu giữ hai cá thể hổ đã bị sát hại.



Lô Văn Tuấn bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.HƯNG.

Trước đó, đêm 22-3, khi Lô Văn Tuấn đang vận chuyển hai con hổ tới địa bàn thị xã Thái Hòa (Nghệ An) thì bị kiểm tra, bắt giữ.



Bước đầu Tuấn khai nhận đã mua hai cá thể hổ con trên từ một người lạ mặt ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) rồi mang đi bán cho người ngâm rượu hoặc nấu cao để kiếm lời thì bị bắt.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đang trưng cầu giám định hai cá thể hổ con và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.