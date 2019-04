Một thượng tá Công an tỉnh Gia Lai mất thẻ ngành

Ngày 3-4-2019, Công an tỉnh Gia Lai thông báo về việc Thượng tá Đỗ Hồng Lam, Trưởng phòng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai bị mất giấy chứng minh Công an nhân dân.



Thông báo trên trang web của Công an tỉnh Gia Lai ngày 3-4.

Theo đó, Thượng tá Đỗ Hồng Lam, sinh ngày: 6-11-1966; số giấy chứng minh Công an nhân dân: 382-104, cấp ngày: 1-1-2009, do đại tá Trần Đình Thu, thời điểm năm 2009 là Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Trần Đình Thu ký.

Công an tỉnh Gia Lai thông báo đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Gia Lai biết, đề phòng kẻ gian sử dụng làm việc phi pháp.

Trường hợp đơn vị, cá nhân nào phát hiện, đề nghị thu hồi và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ số 267A Trần Phú (phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai, số điện thoại 0694329237).

Giấy chứng minh Công an nhân dân (thẻ ngành) phải được thu hồi khi cán bộ, chiến sỹ nghĩ hưu, ra khỏi ngành hoặc khi bị mất phải báo ngay cho tổ chức để đề phòng kẻ gian lợi dụng.