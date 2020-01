Mua 25 hộp pháo từ Hà Nội về quê bán kiếm tiền tiêu tết

Ngày 13-1, cơ quan Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tạm giữ Đinh Văn Sỹ (32 tuổi, trú xã Sơn An, huyện Hương Sơn) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.



Đinh Văn Sỹ bị bắt giữ cùng các tang vật. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, lúc 4 giờ sáng 12-1, Sỹ đang mang 25 hộp pháo do nước ngoài sản xuất trên đường xã Sơn Kim (huyện Hương Sơn) thì bị lực lượng cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh bắt quả tang. Sỹ khai nhận số pháo trên mua của một người ở Hà Nội rồi tính đưa về huyện Hương Sơn để tiêu thụ. Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao nghi can Sỹ cùng tang vật cho Công an huyện Hương Sơn.

Trước đó, ngày 9-1, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ xe taxi 38A-175.77 do Trần Song Toàn (28 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển chở chín hộp pháo nổ, năm hộp pháo hoa loại 36 quả. Tổng trọng lượng các loại pháo là 10,4 kg.

Từ lời khai của tài xế Toàn, công an khám xét nhà một người tên Minh ở Quảng Trị, thu giữ thêm hàng chục ký pháo và nhiều hung khí.