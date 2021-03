Mua bán clip nhạy cảm: Có thể bị tù đến 15 năm

Công an phường phải tiếp nhận mọi tin báo của công dân Theo tôi, trường hợp chị TKN (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM, nạn nhân 15 lần bị rao bán clip “nóng” và hình ảnh nhạy cảm mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh để trình báo nhưng được hướng dẫn về Bình Phước, là chưa đúng quy định. Bởi Điều 145 BLTTHS 2015 và khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 01/2017 (về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố) quy định mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ và giải quyết kịp thời. Thông tư 28/2020 của Bộ Công an cũng quy định công an phường là một trong các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Khi tiếp nhận, công an phường phải lập biên bản tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Như vậy, chị N. đang ngụ phường 26 thì công an phường này phải có trách nhiệm tiếp nhận thông tin tố giác mà không cần phân biệt chị N. có đăng ký hộ khẩu thường trú hay tạm trú tại phường 26 hay không. LS NGUYỄN ĐỨC THẮNG Ý (Đoàn LS TP.HCM)