Sáng 10-3, đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Thành Phương (36 tuổi, trú phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.



Phương tại cơ quan Công an.Ảnh AĐ

Trước đó, ngày 27-8-2020, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk khám xét nhà của Phương ở đường Dương Văn Nga, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, phát hiện Phương tàng trữ 409 sản phẩm trang sức làm từ ngà voi như vòng, nhẫn, chuỗi hạt…

Bước đầu, Phương khai nhận, thông qua mạng Zalo đã quen biết với một số người ở TP Hà Nội chuyên bán các sản phẩm trang sức từ ngà voi nên đã đặt mua về để bán lại.

Sau khi thống nhất giá cả, Phương chuyển tiền qua tài khoản và được những người từ Hà Nội gửi hàng qua đường bưu điện, xe khách. Tổng số tiền mà Phương đã chuyển mua là 44 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, đến nay Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phương để xử lý theo quy định.

Trước đó, năm 2018, Phương đã bị phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng cũng về hành vi mua bán các sản phẩm từ ngà voi.