​ Mua còng số 8 và quần áo cảnh sát để lừa tiền tỉ của phụ nữ

Ngày 4-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đã bắt giữ Lê Văn Đỉnh (36 tuổi, trú xóm 3, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Lê Văn Đỉnh bị bắt giữ.

Trước đó, sáng 3-8, công an kiểm tra nhà nghỉ Thủy Nhung (TP Hà Tĩnh) phát hiện Đỉnh với trang phục cảnh sát đang vui vẻ cùng một phụ nữ quê huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) trong phòng 503.

Công an thu giữ của Đỉnh bộ quân phục cảnh sát nhân dân gắn quân hàm thượng úy và gắn biển tên Lê Văn Đỉnh số hiệu 004-323, một khẩu súng bằng kim loại màu đen, một còng số 8, một dùi cui điện, một bộ đàm cùng nhiều sổ nhật ký công tác, ve hàm, cầu vai cấp bậc trung úy và thượng úy… Đỉnh khai nhận quân phục cảnh sát, súng, còng, bộ đàm… do Đỉnh đặt mua trên mạng Internet. Lúc này người phụ nữ ở cùng Đỉnh mới biết anh ta là công an dỏm.



Tang vật thu giữ của Lê Văn Đỉnh. (Ảnh do Công an Hà Tĩnh cung cấp)

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh xác định Công an TP Lạng Sơn cũng đang truy tìm Đỉnh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, chị VTV (trú TP Lạng Sơn) trình báo Đỉnh đã giới thiệu với chị V. rằng anh ta làm cán bộ công an, công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc II, khu Nà Tâm, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn).

Đỉnh cũng mặc quân phục cảnh sát chụp ảnh gửi cho chị V. Sau khi lấy lòng tin từ chị V., Đỉnh đã nhiều lần vay tổng cộng hơn 4 tỉ đồng rồi không trả. Ngoài ra, Đỉnh còn "mượn" luôn chiếc ô tô Mazda biển số 12C-057.13 của chị V.

Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang phối hợp cùng Công an TP Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra.