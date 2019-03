Ngày 13-3, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ánh Tuấn (27 tuổi), Lê Thị Ngọc Quý (người yêu Tuấn, 26 tuổi, cùng ngụ xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo công an, qua thông tin tố giác tội phạm của người dân, khoảng 22 giờ ngày 07-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường Công an huyện Phú Tân tiến hành kiểm tra xe moto và người của Tuấn. Kết quả công an phát hiện 4 bọc nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng, 23,5 triệu đồng và nhiều dụng cụ liên quan khác nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận số tinh thể trắng trên là ma túy đá vừa mua của một người lạ ở TP Hồ Chí Minh về bán cho các con nghiện kiếm lời. Từ lời khai Tuấn, lực lượng chức năng đã tiến khám xét nơi ở của Quý và phát hiện 4 bọc ma túy đá, 2 viên ma túy tổng hợp (dạng viên nén), 80 triệu đồng, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Được biết, Tuấn và Quý đều là nghiện ma túy.