Mua trái cây đặt bàn thờ ông địa rồi dí dao cướp gia chủ

Ngày 21-10, Công an quận Tân Bình, TP.HCM tạm giữ, lấy lời khai một người đàn ông để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Trước đó, người phụ nữ tên L. đang ở trong tiệm cắt tóc trên đường Phạm Phú Thứ (phường 11, quận Tân Bình) thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,67 m, da ngăm đen, đầu hói, có râu quai nón, đi vào cạo mặt.

Cạo xong, người đàn ông nói giọng Quảng Ngãi cất lời hỏi người phụ nữ rằng có muốn ăn trái cây không. “Lúc trước chị của em hay mua trái cây của anh!”. Nghe vậy, chị L. đồng ý mua.

Người đàn ông thanh toán tiền cạo mặt rồi rời đi. Khoảng một giờ sau, người này quay lại cùng bịch trái cây.

Chị L. thấy vậy nên hỏi tiền trái cây bao nhiêu nhưng ông ta không trả lời và lấy trái cây đem đi rửa. Rửa xong, chị L. đưa chiếc dĩa thì người này đặt trái cây vào và để trên bàn thờ ông địa.

Trong lúc nạn nhân đang đứng quay mặt ra cửa thì người đàn ông bất ngờ cầm dao gí vào bụng và yêu cầu đưa chiếc điện thoại.

Chị L. hoảng loạn kêu lên “chú ơi! Chú ơi” thì tên cướp gằng giọng: “Mày im không, la lên tao đâm mày chết”. Lúc này, nạn nhân lấy điện thoại iPhone 11 Pro Max đưa ra.

Người đàn ông lấy được tài sản thì lên xe bỏ đi về hướng Bảy Hiền. Nạn nhân đến công an trình báo.

Công an lấy lời khai, điều tra truy xét gặp không ít khó khăn vì hiện trường không có nhân chứng, không có camera an ninh.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng, thượng tá Nguyễn Thành Lợi (trưởng công an quận) chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng phá án. Chỉ sau sáu giờ, nghi phạm gây ra vụ cướp đã bị bắt.



Nghi phạm gây ra vụ cướp tại trụ sở công an - Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Công an quận Tân Bình, trong đợt mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ đại hội Đảng bộ các cấp, Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình đã chỉ đạo toàn bộ đơn vị túc trực 100% quân số.

Qua đó, Công an quận Tân Bình đã bảo vệ thành công nhiều mục tiêu quan trọng, giữ an ninh cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, đảm bảo an toàn cho các đoàn đại biểu đến và rời TP.HCM.

Ngoài ra, đơn vị này phá được nhiều vụ án hình sự như: Vụ bắt giữ người trái pháp luật; thiếu nữ bị tống tiền bằng clip nhạy cảm, nữ giáo viên bị cướp giật hơn 100 triệu đồng.