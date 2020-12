Mượn chứng minh thư đi lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Thị Hiếu (sinh năm 1992, trú xã Nam Xuân, huyện Krông Nô) để điều tra, làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiếu là nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại viễn thông số ở TP.HCM.



Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.MINH

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, Hiếu cùng một người tên Thu đi tìm kiếm và tư vấn làm hồ sơ cho người dân ở địa phương có nhu cầu vay vốn (gói sản phẩm vay tiêu dùng cá nhân cho người đã tham gia bảo hiểm) của Công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (gọi tắt là Công ty FE).

Trong đó, Hiếu có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng còn Thu trực tiếp lập hồ sơ, làm thủ tục gửi về công ty xét duyệt.

Đầu năm 2020, Hiếu và Thu đến nhà anh Đặng Tòn Lai (xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, Đắk Nông) giới thiệu làm thủ tục vay tiền của Công ty FE nhưng anh Lai không đồng ý.

Tuy nhiên, Hiếu và Thu vẫn mượn chứng minh nhân dân của anh Lai để làm hồ sơ vay của Công ty FE 70 triệu đồng.

Sau khi được Công ty FE thông báo giải ngân, Hiếu đã nhờ một người tên Hùng giả làm anh Lai để rút rồi chiếm đoạt luôn số tiền trên. Nhằm tránh sự phát hiện, Hiếu đã đóng tiền lãi và các phụ phí hàng tháng cho Công ty FE.

Với thủ đoạn tương tự, Hiếu đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều người dân trên địa bàn với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trung tá Hoàng Trung Dũng – Đội trưởng Điều tra tổng hợp Công an huyện Krông Nô, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trên, công an huyện đã vào cuộc điều tra và xác minh Trịnh Thị Hiếu là nghi can trong vụ việc.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Thị Hiếu để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người có liên quan theo quy định.