Nam công nhân đốt thử sản phẩm gây cháy cả công ty

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) vì có liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH Việt Như Ý (xã Tân Hưng, huyện Cái Bè).



Nguyễn Quốc Kiệt tại cơ quan công an (Ảnh: CAND)

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 26-4, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ nhà kho của công ty Việt Như Ý.

Công an tỉnh Tiền Giang sau đó điều 6 xe chuyên dụng, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Công an tỉnh Đồng Tháp cũng điều 2 xe chữa cháy chi viện đến hiện trường hỗ trợ Công an tỉnh Tiền Giang.

Hỏa hoạn đã khiến toàn bộ nhà kho rộng khoảng 3.000 m2 cùng tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Ước tính vụ cháy thiệt hại khoảng 60 tỉ đồng.



Vụ cháy lớn xảy ra tại công ty Việt Như Ý hôm 26-4

Theo điều tra ban đầu, Kiệt là công nhân của Công ty TTNHH Việt Như Ý chuyên sản xuất bọc xốp bao trái cây.

Do tính khí bốc đồng nên lúc 3 giờ 30 ngày 26-4, Kiệt bật lửa đốt sản phẩm của công ty "xem có cháy không", hậu quả là lửa lan mạnh, gây cháy lớn.