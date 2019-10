Nam tài xế chết bất thường trong phòng trọ ở Bình Dương

Chiều 30-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của một nam tài xế trong phòng trọ.



Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày khi đi kiểm tra đồng hồ điện, chủ nhà trọ (khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) gọi mãi nhưng thấy ai ra mở cửa.

Tìm cách nhìn vào trong thì phát hiện anh Trần Văn D. (30 tuổi, ngụ tại Hà Tĩnh), đã tử vong. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc.

Được biết, anh D. làm nghề lái xe cẩu, nhiều ngày nay bạn bè và người thân không liên lạc được với anh.