Nam thanh niên bị truy sát tử vong

Ngày 26-7, Công an huyện Quế Phong phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Tiền Phong (huyện Quế Phong).

Nạn nhân vụ án mạng là Lô Văn Hà (30 tuổi, ngụ xã Tiền Phong).



Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Khuya 25- 7, Hà đi ra tại ngã ba Phú Phương và có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên. Sau một hồi cãi nhau, hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau rồi Hà bị truy đuổi.

Hà bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm thanh niên truy đuổi, đâm chém khiến Hà gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện Công an đang truy bắt nhóm hung thủ.