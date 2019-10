Nam thanh niên chết bí ẩn dưới mương nước gần xe máy

Chiều 16-10, Cơ quan công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của anh Hoàng Đình Lành (22 tuổi, trú xóm Sơn Thịnh, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An).



Khu vực phát hiện xe máy của anh Giáp dưới mương nước.

Sáng cùng ngày, người dân đi đường phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước bên trục đường Tràng-Minh thuộc địa phận xã Thịnh Sơn (huyện Đô Lương). Gần thi thể có chiếc xe máy cũng rơi xuống dưới mương nước.

Nhận được tin báo, Công an xã Thịnh Sơn đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo sự việc lên Công an huyện Đô Lương. Sau đó, Công an huyện Đô Lương cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thì xác định nạn nhân là anh Lành.

Nhận định ban đầu, anh Lành tử vong vào đêm 15-10, thời điểm đó có mưa lớn, tầm nhìn đường hạn chế.

Trước đó, ngày 8- 3, cũng tại đoạn đường Tràng-Minh thuộc địa bàn xóm 4 xã Thịnh Sơn, người dân đi đường đã phát hiện một chiếc xe máy cùng anh Phan Trọng Giáp (21 tuổi, quê xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) chìm dưới mương nước.