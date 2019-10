Nam thanh niên chuyên cưa thùng xe tải trộm hàng

Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đang tạm giữ Lê Văn Trải (29 tuổi, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Trải tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, ngày 28-9, tài xế Nguyễn Ngọc Tuấn (37 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) đến xe tải của mình lấy xe đi giao hàng cho khách thì phát hiện thùng xe bị phá khóa. Tài sản bị mất là nhiều văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh với tổng trị giá khoảng 23 triệu đồng.

Trích xuất camera, công an xác định được nghi can và đến rạng sáng 8-10, công an phát hiện Trải chạy xe tay ga trên đường Trần Xuân Lê nên kiểm tra hành chính. Công an phát hiện Trải mang theo một cưa sắt và nhiều bao tải khả nghi nên đưa về trụ sở khai thác.



Cưa sắt mà trải dùng để cưa thùng xe tải. Ảnh: CA

Trải khai nhận ngoài vụ trộm xe tải của anh Tuấn, ngày 5-7, Trải cưa khóa xe tải trên đường Trần Can (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), trộm năm bếp gas trị giá 8 triệu đồng.

Ngoài ra, Trải còn gây ra bảy vụ cưa thùng xe tải khác trên địa bàn lấy bảy thùng sữa, 18 thùng bột giặt, 15 thùng bia...