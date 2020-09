Nam thanh niên đập phá xe sau va chạm giao thông

Chiều 24-9, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đập phá xe máy của người đi đường sau khi xảy ra va chạm.



Sự việc xảy ra tại tuyến đường Trường Chinh (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hình ảnh từ clip cho thấy một người phụ nữ mang thai đang ngồi bên vệ đường, được người dân lại gần hỏi han, chăm sóc.

Cạnh đó có nhóm thanh niên, một người bị thương ở chân, một người khác cầm gậy sắt chạy ra giữa đường với thái độ hung hăng, chỉ tay về phía đám đông.

Bất ngờ, thanh niên này dùng gậy sắt vụt liên tiếp vào phần đầu một chiếc xe máy đang dựng giữa đường.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh. Bước đầu, cơ quan công an tạm giữ một nam thanh niên 17 tuổi, trú ở quận Hai Bà Trưng; chiếc xe máy bị đập phá là phương tiện của người đi đường.

Cũng theo vị lãnh đạo, khi thấy người đi đường dừng lại để bênh vực người phụ nữ đang thai sau va chạm, nam thanh niên mới đùng đùng dùng hung khí đập phá xe.