Đến sáng 11-2, Công an TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên ngã xe máy đẫn đến tử vong trên địa bàn.



Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên 21 tuổi tử vong. Ảnh: CM

Tối 10-2, anh NHTP (21 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chạy xe máy trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ TP Thủ Đức đi Đồng Nai.

Khi đến địa bàn thuộc phường Phước Long B thì xe máy anh P loạng choạng ngã xuống đường và trượt dài khoảng 20m về phía trước. Anh P đa chấn thương nặng, nằm bất động trên đường.

Người dân sau đó đã đưa anh P vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh P đã không qua khỏi.

Công an sau đó cũng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.