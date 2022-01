Ngày 13-1, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022 và tổng kết Kế hoạch 486. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến công an các địa phương.



Tội phạm ma túy “bắt tay” với rửa tiền

Theo C04, năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, nhiều lĩnh vực đời sống bị ảnh hưởng, thế nhưng tội phạm ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp, nhất là khu vực Nam Mỹ và “tam giác vàng”.

Trong nước, dù các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông qua biên giới cũng như hàng không, tuy nhiên tình trạng vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn diễn ra, thậm chí với số lượng rất lớn.



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Tình trạng tội phạm ma túy có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vẫn tiềm ẩn, có dấu hiệu diễn biến phức tạp.



Hiện nay, toàn quốc có gần 250.000 người nghiện ma túy (chỉ tính riêng những người có hồ sơ quản lý). Đây chính là “nguồn cầu” ma túy khổng lồ để tội phạm hướng tới. Trong khi đó, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện chưa thực sự hiệu quả, gây áp lực không nhỏ đến công tác phòng chống tội phạm ma túy…

Đáng chú ý, C04 cho biết qua đấu tranh, lực lượng công an phát hiện một số phương thức thủ đoạn mới của tội phạm ma túy như lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy bằng các xe tải chở hàng hóa lương thực (xe luồng xanh) thông qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch.

Chính vì vậy, trong năm 2022, lực lượng cảnh sát sẽ tập trung kiểm soát, không để tội phạm ma túy câu kết, móc nối hoạt động giữa bốn tuyến trọng điểm. Đồng thời kết hợp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia.

Cùng với đó, cơ quan chức năng kiên quyết triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán và tổ chức, chứa chấp, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp, gây bức xúc dư luận. Nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; các địa bàn giáp ranh, địa điểm công cộng và khu vực tổ chức sự kiện, lễ hội có đông người tham gia; các khu chung cư, resort…



Lực lượng công an triệt phá một chuyên án ma túy. Ảnh: TP

Hiệu quả từ sự phối hợp bốn cấp



Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá các kết quả đạt được của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy trong năm 2021 tốt hơn năm 2020, từ phòng ngừa, đấu tranh, phối hợp quốc tế cho đến tham mưu chiến lược.

Để có được những kết quả trên, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng việc này xuất phát từ sự chỉ đạo xuyên suốt từ cấp cục đến cấp xã. Cùng với đó là sự phối hợp hiệu quả giữa bốn cấp công an: Cục trưởng với cục trưởng, giám đốc với giám đốc, trưởng huyện với trưởng huyện, trưởng công an xã với trưởng công an xã.

Về nhiệm vụ sắp tới, Thứ trưởng đề nghị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cần bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, trọng tâm là Chỉ thị 36, chương trình phòng chống ma túy của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.

Đặc biệt, lực lượng cần đánh giá, dự báo tình hình của tội phạm ma túy, bao gồm cả nhóm cầu và nhóm cung. Thực tế cho thấy từ năm 1990 đến nay, tội phạm ma túy chuyển từ thuốc phiện sang heroin. Bây giờ là ma túy tổng hợp với đa dạng chủng loại, ngày càng phức tạp cả về tình hình diễn biến và thủ đoạn đối phó.

Thứ trưởng nhấn mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản chính là vấn đề xương sống. Do vậy, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy cần tập trung trau dồi kinh nghiệm, đề ra các giải pháp từ thực tiễn, cùng với đó là nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Cũng theo Thứ trưởng Ngọc, với quy định mới về phòng chống ma túy, số người nghiện dự báo sẽ gia tăng. Do đó lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy cần tham vấn cho các đơn vị liên quan để kịp thời phát triển các trung tâm cai nghiện bắt buộc, thống nhất nhận thức trong việc ra quyết định đối với người nghiện, cũng như việc xác định tình trạng người nghiện…