Ngăn chặn nhóm 40 người cầm mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 9-1, Công an tỉnh Trà Vinh đã củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Theo đó, vào khuya 8-1, nhóm thanh, thiếu niên khoảng 40 người đi trên 25 xe máy cầm theo mã tấu, dao tự chế đi tìm nhau ở ngã ba Trần Phú – Võ Văn Kiệt, TP Trà Vinh. Đến nơi, nhóm của Trần Vũ Tuấn Duy (20 tuổi) cầm hung khí rượt đuổi nhóm của Nguyễn Hồng Quí (16 tuổi) gây thương tích.



Nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CACC



Hung khí nguy hiểm công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh đã nhanh chóng tiến hành đến truy bắt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hai dao tự chế, hai ống tuýp sắt có gắn dao nhọn dài trên 1,5 mét, 3 xe mô tô. Công an đã tạm giữ sáu người và tiếp tục truy xét những người có liên quan.