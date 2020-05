Ngăn kịp thời 60 thanh niên tụ tập đua xe trái phép

Ngày 10-5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ngăn chặn, giải tán kịp thời 60 thanh niên tụ tập tổ chức, cổ vũ, đua xe trái phép ở khu vực Bến xe khách Vĩnh Long.

Theo công an, vào khoảng 1 giờ 45 phút sáng 10-5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được tin tố giác của người dân về việc nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép ở địa điểm trên.

Ngay lập tức công an đến hiện trường và phát hiện có khoảng 60 thanh niên, độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi cùng 30 xe mô tô chuẩn bị đua xe nên tiến hành kiểm tra, ngăn chặn.



Roi điện công an thu giữ được. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Thấy công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, công an bắt giữ được tám xe mô tô. Theo công an, các xe này đều đã được thay đổi kết cấu, hình dạng, người điều khiển không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe.

Kiểm tra xe mô tô BKS 65B1-441.89 do Đào Hoàng Khang (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển công an thu giữ được một roi điện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.