Ngày 11-8, Thượng tá Trần Văn Rán, Phó Trưởng Công an Quận 8, TP.HCM đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an TP.HCM cho ba cán bộ công an gồm Trung tá Trần Quốc Đạt, Trưởng Công an Phường 6; Đại úy Lê Đậu Hưng Phú và Đại uý Trịnh Văn Thảo, Cán bộ Công an Phường 6 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.



Trước đó, sáng 23-7, Trương Quốc Tín (31 tuổi, ngụ tại Phú Quốc, Kiên Giang) có biểu hiện ngáo đá, cầm dao đe dọa một phụ nữ trước ngôi nhà trên đường quốc lộ 50 (phường 6, quận 8).

Lúc này, Trung tá Trần Quốc Đạt cùng tổ công tác nhanh chóng có mặt ở hiện trường để xử lý. Công an tích cực vận động, thuyết phục nhưng Tín bất hợp tác.

Nam thanh niên biểu hiện không tỉnh táo, hung hãn cầm dao đe dọa nạn nhân và cả lực lượng chức năng.

Phán đoán tình hình Tín có thể gây thương tích cho nạn nhân nên tổ công tác Công an phường 6 gồm Trung tá Đạt, Đại úy Phú và Thảo đã áp sát, khống chế thành công nam thanh niên, giải thoát nạn nhân an toàn.

Tại trụ sở công an, Tín được xác định dương tính với ma túy và nhiễm COVID-19. Người này sau đó được đưa vào trung tâm y tế để cách ly, điều trị.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, lực lượng chức năng đã trang bị đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang… nên không ảnh hưởng đến sức khỏe.