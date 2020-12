Trong những năm gần đây, tình trạng người mắc bệnh tâm thần, sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến "ngáo đá" gây án giết người có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây hoang mang, lo lắng trong dân.



Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phòng ngừa tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do người bị bệnh tâm thần hoặc bị ảo giác do sử dụng ma túy tổng hợp gây ra” nhận định. Hội thảo do Tiểu ban Lý luận Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức ngày 25-12 nêu.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, tính từ ngày 15-12-2019 đến 14-6-2020 toàn quốc đã xảy ra 116 vụ giết người do 119 đối tượng mắc bệnh tâm thần, "ngáo đá" gây ra, làm chết 112 người, 42 người bị thương.



Ngoài gây án giết người, họ còn có các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ…

Tình trạng này xảy ra nhiều ở các tỉnh, thành như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Tiền Giang...

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do số lượng người tâm thần (ở nhiều dạng khác nhau: trầm cảm, động kinh, rối loạn hành vi, tâm thần phân liệt...) và số lượng người nghiện các chất ma túy chiếm tỷ lệ cao, trong khi công tác quản lý họ còn nhiều bất cập.

Trước thực trạng trên, các đại biểu cho rằng cần chú trọng công tác phòng ngừa mà lực lượng cảnh sát là chủ công, nòng cốt...

Hội thảo là một trong các căn cứ để Ban tổ chức tham mưu, đề xuất cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này trong thời gian tới.