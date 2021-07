Ngày 31-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã bắt năm nghi can để điều tra hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.



Tuấn và Kiều tại cơ quan công an. Ảnh: N.ANH

Năm người đã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi), Nguyễn Quý (33 tuổi), Trần Văn Kều (39 tuổi), Trần Văn Nghiêm (39 tuổi), Nguyễn Viết Quyền (34 tuổi), cùng trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai.

Công an cũng đang tạm giữ một xe ô tô, 5 điện thoại di động, 25 triệu đồng.

Từ cuối tháng 7-2021, Công an thị xã Hoàng Mai theo dõi, phát hiện nhóm trên lợi dụng mùa giải bóng đá thuộc thế vận hội Olympic Tokyo 2020 để cá độ bóng đá. Nhóm này sử dụng trang mạng “bongda88.net” để lấy “kèo” các trận đấu đang diễn ra, sau đó nộp tiền vào tài khoản ảo. Đồng thời, bằng những thủ đoạn tinh vi để lôi kéo người dân trên địa bàn tham gia, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.



Quý cùng tang vật. Ảnh: N.ANH

Bước đầu công an đã làm rõ số tiền nhóm trên đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet là hơn 820 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đang tạm giữ hình sự Tuấn, Quý, Kiều, Nghiêm, Quyền để mở rộng công tác điều tra.