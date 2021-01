Nghệ An lại xảy ra nổ làm 2 học sinh thương vong

Chiều 29-1, Cơ quan công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ nổ lớn tại khu vực nhà bếp của gia đình bà Nguyễn Thị V. (63 tuổi, trú xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) làm một học sinh tử vong và một em khác bị thương.

Vào khoảng 19 giờ đêm 28-1, người dân nghe tiếng nổ rất lớn từ gia đình bà V. Sau tiếng nổ giật mình, người dân chạy đến hiện trường, phát hiện vụ nổ ở khu vực nhà bếp của gia đình bà V. Tại hiện trường, hai cháu ngoại của bà V. bị thương rất nặng, nằm bất động dưới sàn nhà.

Người thân đã đưa hai cháu là Bùi Nguyễn Thuận M. (16 tuổi) và cháu Đặng Đình Danh Ph. (6 tuổi, cùng trú tại xóm Đô Lương, xã Tân An) đi bệnh viện cấp cứu.

Do bị thương quá nặng trong vụ nổ, cháu M. đã tử vong sau đó. Còn cháu Ph. hiện sức khỏe bình phục dần.

Cơ quan CSĐT công an huyện Tân Kỳ đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra vụ nổ.

Có thông tin cho rằng nghi ngờ các em học sinh dùng thuốc nổ tự chế pháo nên xảy ra vụ nổ. Tuy nhiên, ông Cao Tiến Thìn – Chủ tịch UBND xã Tân An cho rằng, nguyên nhân vụ nổ đang được công an tiếp tục làm rõ và chưa đưa ra kết luận.

+ Trước đó, chiều 28-1, người dân cũng nghe tiếng nổ lớn phát ra ở khu vực khối Lam Sơn (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Sau tiếng nổ, người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện có ba học sinh bị thương nặng.

Các em được đưa đến BV Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu. Trong đó, có một nam học sinh lớp 10 bị thương rất nặng vùng mặt và hai bàn tay, nguy cơ phải tháo bàn tay.

Trả lời báo chí, bà Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn) cho biết, trong số ba học sinh bị thương có hai học sinh đang học lớp 10 A1 của Trường THPT Mai Hắc Đế.