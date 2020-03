Nghệ An: Tìm kiếm nam sinh lớp 12 mất tích

Chiều tối 26- 3, người thân và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tìm kiếm Nguyễn Văn Hải (18 tuổi, học lớp 12 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương, Nghệ An) mất tích 14 ngày nay.



Nam sinh Nguyễn Văn Hải. Ảnh gia đình cung cấp

Theo trình báo của ông Nguyễn Văn Sự (trú xóm 4, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương) – cha của Hải thì từ chiều 12- 3, Hải rời nhà rồi mất tích. Trước khi mất tích, Hải có mang chiếc xe đạp điện đi cầm đồ để chơi game ở tiệm internet. Những ngày qua, người thân đã tìm kiếm Hải ở nhiều nơi nhưng em vẫn “bặt vô âm tín” nên họ đã báo công an.



Thông báo tìm người mất tích của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An.

Ngày 25- 3, Thượng tá Vũ Quốc Bảo- Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã ra công văn “thông báo tìm người mất tích” gửi Cục C02, Bộ Công an, Công an các tỉnh thành phố, Công an các huyện, thị xã phối hợp tìm Hải.