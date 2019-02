Nghi án chồng sát hại vợ vì ghen tuông mù quáng

Trưa và chiều 19-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Ngư Tĩnh (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân).



Công an có mặt tại hiện trường vụ án mạng xảy ra ở thôn Ngư Tĩnh (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân).

Khoảng 10 giờ sáng 19-2, người dân bàng hoàng phát hiện bà Chu Thị Hà (56 tuổi, trú thôn Ngư Tĩnh, xã Cương Gián) nằm trên máu trong nhà. Người dân tìm cách cứu bà Hà, nhưng bà đã tử vong.

Người dân đã báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Cương Gián đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Nghi Xuân.

Qua khám nghiệm, công an phát hiện trên người bà Hà có vết cứa ở tay và ở cổ.

Công an huyện Nghi Xuân đã bắt, tạm giữ ông Lê Hải Châu (61 tuổi, chồng bà Hà) để phục vụ công tác điều tra. Nhận định ban đầu có thể ông Châu ghen tuông mù quáng, hoang tưởng đã ra tay với vợ.

Theo lãnh đạo UBND xã Cương Gián, bà Hà đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc khoảng 20 năm nay và vừa về quê nhà trước tết Nguyên Đán 2019.

Được biết, vợ chồng ông Châu, bà Hà có ba người con và đều đã trưởng thành.

Trong một diễn biến khác, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ án giết người cùng nghi can Mong Văn Hòa (30 tuổi, trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, khởi tố bị can.

Trước đó, người dân và người thân thấy phòng ở của vợ chồng anh Hòa đóng kín cửa từ trưa 12-2 nên nghi ngờ có chuyện bất thường.

Trưa ngày 13-2, anh vợ của Hòa đến phá cửa phòng để kiểm tra. Tại đây, anh vợ và người dân phát hiện Hòa bị thương ngồi ôm thi thể vợ là chị Mong Thị Hạnh.

Mọi người đưa vợ chồng Hòa đi cấp cứu nhưng chị Hạnh đã tử vong. Anh Hòa được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bước đầu Hòa khai, ngày 11-2, Hòa có sử dụng ma túy đá.