Nghi bị tâm thần nửa đêm đi chặn xe khách, vào nhà chém người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Phan Ngọc Nam (44 tuổi, ngụ xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, An Giang) về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 20 sáng cùng ngày, Nam chạy xe máy mang theo dao đi đến tỉnh lộ 943 (đoạn khu vực ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông) đậu xe giữa đường.



Phan Ngọc Nam chặn đầu xe khách bắt phải chào hỏi mình. Ảnh: CA

Thấy một xe ô tô khách lưu thông từ hướng thị trấn Óc Eo đến nên chặn đường và buộc những người trên xe phải xuống chào Nam.

Khi tài xế và phụ xe chào xong thì Nam nhặt hai cục gạch ném vỡ kính chắn gió xe rồi bỏ chạy vào hàng rào nhà bà TTL (68 tuổi).

Lúc này bà L. và cháu là L. (12 tuổi) thức giấc mở cửa ra xem thì bị Nam dùng dao chém một nhát vào vùng cổ. Hoảng sợ, cháu L. chạy vào nhà trốn, Nam đuổi theo. Do tìm không gặp cháu L. nên quay ra tiếp tục tấn công bà L. đến tử vong.

Sau khi gây án Nam chạy vào nhà cố thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Thoại Sơn đã bắt giữ Nam.



Qua kiểm tra cho thấy Nam âm tính với chất ma túy nhưng có biểu hiện của người bị tâm thần.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.