Nghi can đâm chết em trai người yêu ra đầu thú

Sáng 7-1, Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đến nhà của Nguyễn Nhựt Linh (32 tuổi, ngụ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đưa nghi can này về trụ sở và bàn giao cho Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền.



Nghi can Nguyễn Nhựt Linh

Như PLO đưa tin, chiều 5-1, Linh đến nhà chị gái của anh Đào Minh Tâm (20 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) chơi. Giữa Linh và chị gái anh Tâm có quan hệ tình cảm.

Theo gia đình nạn nhân, mặc dù Linh đã quen con gái họ hơn một năm nhưng không bao giờ vào nhà thưa hỏi ai một tiếng. Chỉ đến trước cửa và gọi con gái họ ra rồi chở đi.

Hôm đó, Linh tiếp tục hành động như mọi lần nên nạn nhân và anh trai bất bình lấy xe máy đuổi theo ngăn cản.

Linh bỏ đi khoảng 10 bước thì bất ngờ quay lại rút dao từ trong áo khoác đâm anh Tâm đến khi gục hẳn xuống đường trước sự ngăn cản của anh và chị nạn nhân. Sau đó, Linh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau hai ngày lẩn trốn, Linh đã trở về nhà cha mẹ ruột của mình và nhờ người thân gọi điện cho công an để đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.