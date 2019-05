Nghi can thực hiện hàng chục vụ cướp dây chuyền sa lưới

Chiều nay (4-5), Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa phối hợp với Công an phường Đông Thọ bắt giữ đối tượng Bùi Văn Đạt (28 tuổi) ngụ ở huyện Quảng Xương là thủ phạm đã gây ra hàng chục vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn TP Thanh Hóa thời gian qua.

Theo Công an TP Thanh Hóa cho biết, từ trình báo của một người dân trên địa bàn phường Đông Thọ xảy một vụ cướp tại khu vực ngã ba đường Bà Triệu và Nguyễn Chí Thanh ngày 29-4 vừa qua.

Tại thời điểm đó, khi người dân đang đi bộ trên đường thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát đi từ phía sau ép sát và cướp giật 1 sợi dây chuyền vàng trị giá 20 triệu đồng, rồi tẩu thoát.



Đối tượng Đạt bị Công an TP. Thanh Hóa bắt giữ sau khi gây ra hàng chục vụ cướp dây chuyền vàng. Ảnh: T.Thanh

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Đông Thọ nhanh chóng điều tra, các minh và truy bắt đối tượng. Đến khoảng 19g cùng ngày (29-4) thì cơ quan công an đã bắt giữ Bùi Văn Đạt là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Văn Đạt khai nhận do nghiện ma túy nên đã thường xuyên sử dụng xe máy đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Chỉ tính từ đầu tháng 3-2019 đến khi bị bắt, đối tượng Đạt đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ cướp giật giây chuyền vàng trên địa bàn TP. Thanh Hóa.