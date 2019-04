Nghi con trai lên cơn tâm thần sát hại mẹ ruột ở Bình Chánh

Thông tin ban đầu, tối ngày 17-4, người dân sống gần căn nhà ở ấp 5 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) phát hiện Vũ Văn Tâm (29 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) tay cầm con dao Thái Lan, trên người có nhiều thương tích và biểu hiện bất thường như ngáo đá.



Sau đó, thanh niên này chửi bới rồi xách dao chạy sang nhà ông Nguyễn Văn B. (58 tuổi, ngụ ấp 5, xã Vĩnh Lộc B). Tuy nhiên, gia đình này nhanh chóng đóng cửa.

Bực tức, Tâm đập phá cửa kính để xông vào nhà. Lúc này, cảnh sát đã có mặt khống chế đưa nam thanh niên về trụ sở.

Kiểm tra nhà Tâm, lực lượng chức năng phát hiện bà Lâm Thị Kha (68 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) nằm gục chết dưới nền nhà, trên cổ có nhiều vết thương. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu được hai con dao còn dính máu.

Do trên người của Tâm có nhiều thương tích nghi do chính mình gây ra nên cơ quan công an đã đưa nguời này đi bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định có thể do Tâm bộc phát tâm thần đã ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình.

Theo tìm hiểu, nam thanh niên từng bị tai nạn lao động, bị tụ máu trong đầu nhưng gia cảnh nghèo không có tiền chữa trị. Có thể trong thời tiết nắng nóng đã bộc phát cơn bệnh gây nên vụ án đau lòng này.