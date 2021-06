Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Tuấn (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, An Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiều 20-4, ông HNK (anh rể của Tuấn) nhậu với người thân tại nhà ở xã Vĩnh Hòa.

Lúc này Tuấn đi về nhà trong tình trạng có sử dụng ma túy đá đi đến gần nơi ông K. nhậu để rửa tay. Thấy em rể, ông K. liền hỏi thăm nhưng Tuấn ảo tưởng ông K. thách thức mình nên đã lấy cây dao yếm chém ông K gây thương tích 13%.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.