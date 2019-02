Nghi ngáo đá, phó phòng một ngân hàng sát hại người thân

Rạng sáng nay, 11-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã bắt giữ nghi can Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, Phó trưởng Phòng kinh doanh của Ngân hàng Vietinbank chi nhánh thị xã Cửa Lò, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.



Ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng.

Gần 24 giờ đêm 10-2, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà của gia đình bố mẹ Tuấn (ở xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc). Khi những người xóm giềng chạy đến thì thấy trên tay Tuấn đang cầm con dao. Trong nhà, ông Trương Cảnh Hoa (60 tuổi, bố của Tuấn) trên người có nhiều vết chém, bị tử vong. Vợ ông Hoa là bà Mai Thị Hựu (56 tuổi, mẹ của Tuấn) bị thương nặng. Ngoài ra, em gái của Tuấn đang mang bầu cũng bị chém đứt một ngón tay.

Sau khi xảy ra sự việc, Tuấn lái xe hơi chạy trốn. Bà Hựu và con gái bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân cho biết, Tuấn là con đầu và đã lập gia đình, có con ba tuổi và thời gian qua không quậy phá gì.



Được biết, chiều tối 10- 2, Tuấn có đi họp lớp, gặp gỡ liên hoan cùng bạn bè. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng có thể Tuấn có sử dụng ma túy đá hoặc chất kích thích rồi không làm chủ được bản thân.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tiếp tục điều tra.