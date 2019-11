Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Long An khai gì?

Ngày 29-11, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết tối 28-11 đã bắt được Huỳnh Lợi Phát (32 tuổi, ngụ thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An). Bước đầu, Phát thừa nhận đã gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng ở xã Nhị Thành.



Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm cướp tiệm vàng

Người này khai do thiếu tiền tiêu xài nên chiều 25-11 đã mang theo búa rảo qua rất nhiều tiệm vàng thăm dò. Tuy nhiên, do các tiệm vàng có nhiều người và nhân viên rất cảnh giác nên Phát không dám ra tay.



Gặp tiệm vàng Kim Hồng, nhận thấy chủ sơ hở nên Phát lao vào dùng búa đập bể tủ kiếng lấy nhiều vòng vàng rồi nhanh chóng chạy ra xe máy dựng sẵn bên QL1 tẩu thoát.



Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp

Theo công an, qua trích xuất camera và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt Phát tại nhà người này.