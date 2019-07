Nghi phạm đánh, cướp tiền bé trai bán vé số khai gì?

Ngày 17-7, đại tá Nguyễn Đức Dũng-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay người đánh đập, cướp tiền cháu bé bán vé số là để chơi xóc đĩa, uống cà phê.



Quý chở cháu Linh đi rồi cướp tiền. Ảnh: CAM.

Người này là Nguyễn Quý (26 tuổi, ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị thiểu năng trí tuệ, không biết chữ. Tại thời điểm bắt giữ, Công an thu giữ trên người Quý một cuốn sổ dò vé số, một tờ vé số và 170.000 đồng. Số tiền cướp được Quý đã chơi xóc dĩa, uống cà phê hết.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 15-7, sau khi bán hết 100 tờ vé số, cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, ngụ thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) đang trên đường về nhà đến đoạn xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) thì gặp một thanh niên. Tại đây, thanh niên này mượn vé dò của cháu.

Tiếp đến, người này nói với cháu có một người trúng năm tờ vé số 5 tỉ và bảo cháu Linh lên xe chở đi xin ít tiền, Linh nghe theo. Khi đến khu rừng thuộc thôn Tây Nam, xã Quế Thọ (huyện Quế Sơn), thanh niên này dùng cây đánh cháu gãy tay phải, dập tay trái rồi cướp sạch 1,2 triệu đồng tiền bán vé số. Đến chiều 16-7, Nguyễn Quý bị bắt.

Đại tá Dũng cho hay, Công an đã chuyển Quý cùng hồ sơ vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, do Quý bị thiểu năng trí tuệ nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, Công an đang mời cán bộ Trung tâm câm điếc Nguyễn Đình Chiểu (TP Đà Nẵng) vào phiên dịch giúp để lấy lời khai rõ hơn.