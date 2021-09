Ngày 9-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang) để điều tra về tội giết người.

Dũng bị tình nghi là người đã phóng hỏa nhằm giết chết cả gia đình người yêu.

Như PLO đưa tin vào rạng sáng 5-9, căn nhà của bà VTN (49 tuổi) ở tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này bà N. cùng con gái và cháu ngoại đang ở trong nhà. Phát hiện lửa con gái bà N. đinh mở cửa chạy ra ngoài thì phát hiện cửa đã bị khóa, hoảng sợ bà N. đã nhảy từ tầng 1 nhà ra ngoài thoát thân. Còn con gái và cháu ngoại bà N. sau đó cũng được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu ra ngoài an toàn.



Nghi phạm Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: QM

Qua khám nghiệm, điều tra ban đầu công an xác nhận là vụ án phóng hỏa giết người mà nghi phạm chính là Dũng.

Dũng khai có quan hệ tình cảm với bà N. và sống với nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây do phát sinh mâu thuẫn nên Dũng đã mua xăng phóng hỏa đốt nhà người tình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.